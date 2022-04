Aereo da turismo si schianta nel campo, illeso il pilota

ARQUATA SCRIVIA — È rimasto miracolosamente illeso il pilota di un piccolo aereo da turismo che questo pomeriggio è precipitato in un campo a Sottovalle, nei pressi di Arquata Scrivia. L’aereo, ​​uno Skystar Kitfox costruito nel 1999, si è rovesciato al termine di un atterraggio di fortuna, quando ormai il pilota era riuscito a rallentare la corsa del velivolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma fortunatamente l’uomo è uscito illeso dall’abitacolo. Dalle prime informazioni, si tratterebbe di uno svizzero arrivato in Italia per trascorrere il ponte di Pasqua tra i campi volo di Toscana, Liguria e basso Piemonte.