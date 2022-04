Alessandria - Reggina, il giudice sportivo ne ferma tre

ALESSANDRIA - Tre fuori per Alessandria - Reggina, terzultimo atto della serie Bkt.

Il giudice sportivo ha squalificato Federico Mattiello, unico cartellino rosso della giornata numero 35, e due giocatori della formazione allenata da Roberto Stellone, che è stata anche penalizzata, in primo grado, di 2 punti per le irregolarità nel pagamento dei contributi, e l'amministratore unico Luca Gallo inibito per 45 giorni. Salteranno la partita di lunedì 25, al Moccagatta (ore 15), Bruno Amione, difensore argentino classe 2002, prestito dal Verona, e Nicolò Bianchi, centrocampista centrale, che ha disputato anche una stagione in maglia grigia, 20 presenze nel 2012 - 2013.

Con il cartellino rimediato a Cittadella va in diffida Simone Corazza, che si aggiunge a Mantovani, Benedetti, Fabbrini e Pierozzi. Per gli altri ammoniti a Cittadella, Matteo Pisseri è alla seconda e Mirko Gori alla prima.

Tre squalificati anche nel Cosenza, che ospiterà il Pordenone: Di Pardo, Florenzi e Vaisanen. Mentre il Vicenza, che giocherà a Como, non avrà Giacomelli e Padella