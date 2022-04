Jbm Novipiù, la prima volta ai playoff

CASALE MONFERRATO - La Jb Monferrato targata Novipiù batte San Severo (80-66) e centra, per la prima volta nella sua giovane storia, l’accesso ai playoff. Un meritato traguardo per il gruppo di coach Andrea Valentini che dall’inizio stagione si è sempre dimostrato competitivo. Tra i singoli sottolineature di serata per Hill Mais (doppia doppia con 24 punti e 10 rimbalzi) e Martinoni (10 punti, 12 rimbalzi e assist).

La partita

Casale senza Luca Valentini e Okeke. Parte meglio San Severo. Casale si concentra sulle bocche di fuoco Sabin-Pepper e lascia “via libera” a Serpilli. 8-0 esterno. La Jbm si mette a posto e impatta. Al primo stop è parità sul 19-19.

Equilibrio che non si rompe neppure nella seconda frazione che gira sul 31-31. La Jbm cavalca la presenza di Hill Mais, autore di 12 punti. La partita procede uguale a se stessa: secondo periodo sul 19-19, come il primo e intervallo a quota 38 pari. Casale 2/13 a tre.

Esce meglio dagli spogliatoi la Novipiù che sfrutta un Fabio Valentini ispirato e tocca la prima doppia cifra di vantaggio sul 51-41. Fuga decisiva? Ty Sabin la pensa diversamente, tocca quota 20 punti, e riporta a contatto San Severo con un parziale (51-51). Gara di nuovo in bilico che al 30’ dice 59-53. Strappo Jbm in avvio di ultimo periodo: 12-4 per il nuovo +14 (71-57) a metà frazione. I minuti passano ma la Novipiù tiene le mani salde sulla partita. A 3’ dalla sirena con 13 punti vantaggio interno coach Luca Bechi richiama in panchina la sua coppia d’oro Sabin-Pepper per preservarli. Valentini “risponde” concedendo la passerella ai giovani Feng, Lomele e Sirchia.

I numeri

Finale: 80-66

Parziali: 19-19, 38-38, 59-53.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Leggio, Martinoni. San Severo con Sabin, Pepper, Tortu, Piccoli, Moretti.

Punti: Hill Mais 24 (Casale), Sabin 24 (San Severo).

Rimbalzi: Martinoni 12 (Casale), Pepper 6 (San Severo).

Assist: Martinoni 6 (Casale), Piccoli 3 (San Severo).

Mvp: Hill Mais (Casale)