Virtus - Bertram, rivincita infuocata

TORTONA – E’ un grande match quello che apre la 28esima giornata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai.

Virtus Bologna- Bertram Derthona. La capolista e campione d’Italia contro la rivelazione e “bestia nera”, capace, da matricola, di battere due volte in stagione le “V Nere”. Si gioca stasera, ore 21, alla Segafredo Arena di Bologna.

Qui Bologna

La Virtus ha un conto aperto con Tortona. Dopo il ko in Coppa Italia il Ceo Baraldi parlò della “peggiore sconfitta dell’era Zanetti”. Quella di stasera per Bologna, reduce da 13 vittorie consecutive in campionato e dal successo in Eurocup, nei quarti di finale con il Lietkabelis, è l’occasione della rivincita. L’assistant coach Andrea Diana: “Tortona ci ha battuto nettamente due volte, sia in Coppa Italia che in campionato. Sarà una gara da approcciare con umiltà, con la voglia di essere duri soprattutto dal punto di vista difensivo. Il senso di competizione dovrà essere alto così come la voglia di rivalsa. Nelle due partite che hanno vinto con noi hanno segnato 93.5 punti di media e forse è una delle poche squadre che ci ha battuto anche negli assist. La difesa sarà fondamentale: essere continui per 40’, giocare in attacco con condivisione del pallone e limitare l’uso del palleggio”.

Qui Tortona

Le dichiarazioni prepartita di coach Marco Ramondino: «La Virtus ha aggiunto due giocatori come Hackett e Shengelia ad una struttura già predisposta a competere ai massimi livelli. Hanno aumentato le opzioni e definito una gerarchia che in presenza di grandi campioni non è mai una cosa semplice da trovare. Quando si incontrano le squadre migliori occorre elevare il proprio livello e non aspettarsi che scenda quello degli avversari. Dobbiamo fare una prestazione sopra le nostre abitudini dal punto di vista fisico, tecnico, tattico, della volontà di competere e di resistere alle difficoltà. E poi essere flessibili per fronteggiare quello che succederà durante la partita ».

Sulla stessa onda anche Jamarr Sanders che è ben consapevole del grado di difficoltà della sfida. «Mi aspetto una gara molto fisica - spiega la guardia – abbiamo grande rispetto per loro e sappiamo di dovere elevare il livello del nostro gioco. La Virtus è la migliore squadra del campionato, non vediamo l’ora di affrontarla».

Pre-Partita

SEGAFREDO BOLOGNA - BERTRAM TORTONA

Dove: Segafredo Arena, Bologna.

Quando: venerdì 22 aprile, ore 21.

Arbitri: Sahin, Martolini, Galasso.

Andata: 93-76 Tortona.

Come seguirla: In tivù in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Bologna con Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia, Jaiteh.

Indisponibili: Cordinier, Udoh, Abass (Bologna). Cattapan e Cannon (Tortona).

Note: Le due squadre si sono affrontate in stagione tre volte in tre diverse manifestazioni. In Supercoppa successo Virtus (74-66), in campionato vittoria Tortona che ha bissato anche in semifinale di Coppa Italia (94-82). Ex. L’assente Riccardo Cattapan è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna.