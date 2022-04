La musicista morì nel tragico incendio: 5 gli indagati. Stamane il sopralluogo

ALESSANDRIA - L’11 dicembre 2021, in un incendio devastante nello stabile di piazza Turati ad Alessandria dove aveva sede la scuola di musica Tamburvoice, aveva trovato la morte Monica Prendin. In quel rogo rimase ferito il collega della donna, Gianni Bernini. Quale fu la dinamica dell’incendio? Perché presero fuoco i locali e crollò il tetto dello stabile?

Cinque persone, i proprietari della struttura, sono stati iscritti sul registro degli indagati. Si tratta di un atto dovuto per permettere di partecipare all’accertamento tecnico irripetibile.

Per chiarire i fatti, il sostituto procuratore che si occupa del fascicolo ha disposto una consulenza tecnica, affidandola all’ingegner Giuseppe Cresta, che ha iniziato le operazioni di verifica all’interno della struttura (sotto sequestro) questa mattina. Con lui c'erano i consulenti delle parti coinvolte: per Bernini, l'ingegner Roberto Sacchi; per la vittima, l'ingegner Marco Sartini; per quattro dei proprietari, l'ingegner Roberto Bergantin; per il quinto indagato, l'ingegner Marco Bagetto.

I proprietari dello stabile sono assistiti dall’avvocato Giulia Boccassi, mentre i famigliari di Monica Prendin sono rappresentati dagli avvocati Roberto Cavallone e Massimiliano Lai. Gianni Bernini è assistito dall’avvocato Massimo Grattarola.

L'indagine

La consulenza dovrà chiarire se sia stato l’incendio, divampato all’interno della scuola di musica, a provocare il crollo del tetto oppure viceversa. Tra le ipotesi una trave finita su una stufa catalitica da cui poi sono divampate le fiamme.

L’allarme scattò di prima mattina in uno scenario dove il fumo, le fiamme, la paura e le urla disperate annunciarono la tragedia. E un uomo, il musicista Bernini, che tenta di salvare la collega. Purtroppo invano.

Lui venne ricoverato in ospedale ad Alessandria per le ustioni e l’intossicazione riportate in quell’estremo tentativo di salvare Monica Prendin che, purtroppo, non riuscì a sopravvivere all’incendio e al crollo che distrussero la scuola di musica.