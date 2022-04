Rivincita Virtus, Bertram battuta

BOLOGNA - Il terzo miracolo stagionale non arriva.

Bertram domina il primo tempo ma poi deve alzare bandiera bianca contro una Virtus Bologna straripante (101-83). La capolista Bologna centra la quattordicesima vittoria consecutiva. Tortona deve sperare nella sconfitta di Pesaro domani per essere certa di entrare nei playoff con due gare di anticipo.

La partita

Tortona senza Cannon, Bologna senza Hackett. Partenza subito felice per la Bertram che si porta sull’8-3. Teodosic mette in moto la Virtus. Equilibrio nella parte centrale del periodo, con Macura protagonista, mentre nel finale sono Daum e Mannion a infuocare la partita con le loro triple. Al primo stop 29-28 Tortona. L’11-0 Tortona in avvio di secondo periodo vale la prima doppia cifra di vantaggio sul 30-40.

Zona 2-3 Ramondino che vuole confondere le acque. Tortona segna tanto da fuori (oltre il 60%) e tocca il +11. Reazione Virtus con un ispirato Teodosic e un efficace Jaiteh fino al -3 (45-48). Sanders respinge l’assalto con cinque punti in fila (45-53). Al riposo 49-53.

Distanze ravvicinate nella terza frazione. Tortona continua a bombardare da tre, ma Bologna sfrutta l’energia e i canestri di Pajola (12 punti nel quarto) per girare la gara. Torna in vantaggio la Virtus nella seconda parte sul 66-64 (9-0 Bologna). L’inerzia diventa virtussina. Tortona non segna più, Bologna vola (29-14 nel periodo) e al 30’ il +11 è interno (78-67). L’equilibrio è rotto, la partita è spaccata dal livello di fisicità di Bologna. Fiammata Macura per il nuovo -7 Tortona (87-80). Ma Bologna è concentrata e sull’asse Teodosic-Jaiteh rimette a posto la distanza (+16 sul 96-80).

Le voci

Marco Ramondino ammette la superiorità dei padroni di casa: “Complimenti alla Virtus per la vittoria, per il modo in cui la loro prestazione è cresciuta nel corso della partita al contrario nostro che abbiamo mosso bene la palla per circa venticinque minuti. Nel primo tempo abbiamo subìto tanti punti per la capacità della Virtus di punire gli errori in maniera sistematica, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, siamo stati poco lucidi e ci siamo intestarditi nel cercare alcune soluzioni che non ci davano quello che ci saremmo aspettati”.

I numeri

Finale: 101-83

Parziali: 28-29, 49-53, 78-67.

Quintetti: Bologna con Paiola, Teodosic, Weems, Shengelia, Jaiteh. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Jaiteh 23 (Bologna), Daum 19 (Tortona).

Rimbalzi: Jaiteh 8 (Bologna), Cain 8 (Tortona).

Assist: Teodosic 13 (Bologna), Wright 9 (Tortona).

Mvp: Teodosic (Bologna)