Acqui, Cirio già operato

ACQUI - E' già in sala operatoria Edoardo Cirio, il giocatore dell'Acqui vittima di un grave infortunio nella gara ad Asti con il San Domenico Savio.

Al 39' del primo tempo, in una azione d'attacco dei termali, vicini al vantaggio, l'esterno sinistro si è procurato la rottura del malleolo peroneale della gamba sinistra.

In campo anche l'ambulanza, il giovane calciatore, classe '99, con le mani sul volto per il dolore.

Subito trasportato in ospedale, è già in sala operatoria. Per lui stagione finita.

Due settimane fa il fratello Lorenzo, che gioca in Promozione, nell'Asca, si è rotto il legamento crociato, sempre durante una partita.