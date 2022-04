Ricorre oggi, 24 aprile, la Giornata internazionale del multilateralismo e della diplomazia per la pace istituita il 12 dicembre del 2018 dalle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione A/RES/73/127, e celebrata per la prima volta nel 2019. Gli scopi principali della giornata sono l'impegno a risolvere le controversie con mezzi pacifici, la determinazione di evitare alle generazioni future il flagello della guerra, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, missioni principali per le Nazioni Unite dopo la devastazione che portò la Seconda Guerra Mondiale nel 1945.

Oltre al concetto del mantenimento della pace è importante soffermarsi anche sul modello di multilateralismo, volendo sì evitare nuovi conflitti ma anche mantenere un equilibrio del potere, delle coalizioni e delle sfere di influenza. La diplomazia, la gradualità dell’azione, il ricorso alla guerra solo come strumento di ultima istanza hanno guidato la condotta degli stati e favorito la convergenza in molti settori di policy, dal commercio internazionale alla non proliferazione nucleare agli aiuti allo sviluppo. Purtroppo però, il modello di pace liberale, prodotto dal sistema multilaterale, e legato agli interventi umanitari, alla predisposizione di programmi standard di aiuti allo sviluppo e di supporto alla democratizzazione, non è riuscito nell’intento di diffondere ovunque la cultura dei diritti umani, i valori della pace democratica e dello sviluppo sostenibile.