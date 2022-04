Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Manca poco al calcio di inizio di una domenica che si annuncia estremamente interessante. I tornei dilettantistici entrano infatti nella fase decisiva: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D, doppio impegno casalingo per Casale e Hsl Derthona, chiamate a contendersi il podio: i nerostellati di Marco Sesia ricevono la visita di una pericolante quale è l'Imperia e cercano il 12° risultato utile consecutivo, mentre i 'leoni' di Zichella attendono il Gozzano nella speranza di ritrovare gol e vittoria.

Eccellenza: l'Acqui va ad Asti, ospite del San Domenico Savio, sapendo di avere un unico risultato a disposizione se ancora vuole coltivare sogni di gloria. Il Castellazzo, invece, gioca sul terreno del Lucento e spera almeno di fornire una risposta concreta sul piano dell'orgoglio, anche se un'eventuale vittoria potrebbe riaprire qualche spiraglio di salvezza.

In Promozione, dopo il pari a reti bianche nell'anticipo di ieri tra Luese Cristo e Asca, la Novese ha la grande occasione. Due i derby in calendario, Arquatese-Valenzana Mado e Gaviese-Ovadese, la PastorStay gioca a Mirafiori e vuole avvicinarsi ulteriormente al vertice.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, il Felizzano è alle prese con l'ostacolo Fulvius: gara complicatissima, ma la capolista deve dimostrare di essersi messa alle spalle il momento di difficoltà. Tante sfide interessanti soprattutto in chiave salvezza, spicca Tassarolo-Solero.

In Seconda Categoria si incrociano le prime cinque: attenzione a Predosa-Frugarolese, una sorta di ultima spiaggia in ottica playoff per i locali, così come considerazioni analoghe valgono per la Fortitudo, di scena ad Acqui contro l'Atletico.

Infine la Terza, con il Garbagna che affronta Fortuna Melior e con i Boys che chiedono strada alla cenerentola Aurora Pontecurone.