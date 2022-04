TORTONA - Finisce 1-1 con il Gozzano, con Hsl che già festeggia il ritorno alla vittoria ed è beffato all'ultimo dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro. Considerata la lista degli assenti e le motivazioni per la gara, è comunque un buon punto.

Poco o nulla per tutti i primi quarantacinque minuti: la prima metà della gara è di marca bianconera con Filip che ruba un pallone sulla trequarti e si accentra ma viene contrastato dalla difesa, poi Gueye tutto solo sul secondo palo da calcio d'angolo in tuffo mette sopra la traversa dopo avere fatto rimbalzare il pallone per terra. Dal 25' in poi tocca al Gozzano che arriva al tiro due volte con Cozzari ma sempre debole e centrale senza impensierire Teti.

La ripresa si apre con due occasioni sul piede di Otelè che prima imbecca sul lato opposto Saccà che non riesce a inquadrare la porta con il colpo di testa, poi prova lui stesso la conclusione ma trova l'esterno della rete. A sbloccare il punteggio arriva però un fallo in area di Costanzo che spinge un incontenibile Saccà causando un calcio di rigore: dal dischetto si presenta lo specialista Manasiev che trasforma spiazzando Vagge prima di andare sotto i suoi tifosi a raccogliere il meritato applauso.

A salvare il risultato come sempre è Teti che ferma Castelletto lanciato a rete, poi Romairone è bravo a liberarsi al tiro ma alza troppo la mira e il pallone si perde sul fondo. Nel finale Gozzano sfortunato quando dopo un batti e ribatti in area Ciappellano colpisce di testa ma la traversa gli nega la rete del pareggio, e Faye non riesce a ribadire in gol, poi c'è l'esordio in D per Abbà Ronchi, classe 2003, e Ciappellano rimedia un giallo deviando di mano un cross dalla destra.

All'ultima azione al 5' di recupero, da calcio d'angolo, sale anche il portiere Vagge, che salta più in alto di tutti e infila in rete il gol del pareggio: saltano i nervi ai padroni di casa e vengono espulsi sia il team manager Campana che Otelè.

HSL DERTHONA - GOZZANO 1-1

MARCATORI: st 17' Manasiev rig., 51' Vagge

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Negri, Galliani, Procopio, Luzzetti; Speranza, Filip (47' st Abbà Ronchi), Manasiev; Saccà (27' st Romairone), Gueye (41' st Kanteh), Otelè. A disp. Bertozzi, Imperato, Chiellini, Passage, Casagande, Ordisci. All. Zichella

GOZZANO (3-5-2): Vagge; Bane, Ciappellano, Di Giovanni; Costanzo (24' st Gassama), Pennati, Gemelli (38' st Faye), Castelletto, Nicastri; Cozzari, Sangiorgio. A disp. Uikaj, Ballarini, Nicolin, Molinari, Peradotto, Paoluzzi, Botta. All. Schettino

ARBITRO: Iannello di Messina

NOTE Espulso Otelè (54' st) per proteste. Ammoniti Filip; Nicastri, Ciappellano. Calci d'angolo 3-3. Recupero pt 2'; st 8'. Spettatori 200 circa.