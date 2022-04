Roso: "Gallizzi e De Angelis con Rapetti? Centrodestra è un'altra cosa"

ACQUI TERME - Le candidature di due esponenti di spicco del centro sinistra acquese come Michele Gallizzi e Nicola De Angelis nelle liste civiche a sostegno del candidato sindaco (già ex primo cittadino) Danilo Rapetti non lasciano indifferenti gli schieramenti politici del centrodestra termale. I vertici di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia si dicono «sbigottiti».

«Chi era convinto che la candidatura di Danilo Rapetti fosse di centrodestra dovrà per forza ricredersi – commenta la candidata sindaco Franca Roso – Rapetti ha messo su un “minestrone politico” pur di raccogliere una manciata di voti in più. A quale prezzo? La perdita di identità. “Il dialogo con tutti” è una cosa, l’ammucchiata per una poltrona un’altra. Quale stabilità di governo possono dare idee di città società antitetiche? Mi piacerebbe tanto sapere cosa ne pensano i politici che vedevano i “piddini” come il fumo negli occhi o i “transfughi” che sono usciti dalla Lega per seguire l’uomo “Protagonista del nostro Destino". La coerenza è un’altra cosa. Il Centrodestra, ad Acqui, è uno solo».