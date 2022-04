Parma - Alessandria senza Iachini

PARMA - Contro l'Alessandria niente panchina per Giuseppe Iachini.

Come già all'andata, il tecnico del Parma è stato squalificato dal giudice sportivo, un turno per l'amminizione rimediata a Perugia, lunedì sera.

Una dei molti doppi ex, solo 14 presenze nella stagione 2000 - 2001 in C1, anche sabato si accomoderà sugli spalti del 'Tardini', sostituito dal sua vice, Giuseppe Carillo, storico collaboratore, dal 2002 insieme, di fatto da quando Iachini ha iniziato la sua carriera di tecnico.

Tutti e due ascolani, stessa filosofia del calcio, grande intesa, nonostante i caratteri molto diversi: due allenatori, e due persone, che, a giudizio di tutti, si completano.

In casa grigia un solo cartellino nella gara con la Reggina, per Ba, sesta sanzione per lui. Restano in diffida Mantovani, Benedetti, Fabbrini, Corazza e Pierozzi. Oggi si avranno notizie più dettagliate sulle condizioni di Kolaj dopo gli accertamenti strumentali.

Verso Parma, a porte chiuse Da domani allenamenti off limits. Tifosi: già due pullman completati, adesioni aperte

Alla voce pullman un aggiornamento: solo 7 posti ancora liberi sul secondo della Gradinata Nord, una trentina sul secondo del Centro Coordinamento Grigi Club.