Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Mercoledì sera dedicato al calcio dilettantistico in provincia: va infatti in scena il turno infrasettimanale nei campionati di Eccellenza e Seconda Categoria. Segui in tempo reale i risultati, con marcatori e classifiche

In Eccellenza riflettori puntati sull'Ottolenghi di Acqui, con i bianchi di Arturo Merlo che ricevono la visita del Lucento. Serve una vittoria per continuare a inseguire un posto nei playoff, ma bisogna anche riscattare il brutto stop di domenica ad Asti. Potrebbe tornare disponibile, almeno per una porzione di gara, Baldizzone.

Castellazzo-Benarzole, invece, conta per l'onore e poco altro. I biancoverdi sono costretti a dire addio a questa categoria dopo 22 anni, ma non mancano orgoglio, voglia di finire bene e soprattutto di cominciare a programmare il futuro.

Squadre in campo anche in Seconda Categoria, per un turno che si annuncia interlocutorio ma comunque importante. La Frugarolese riceve Casalnoceto, l'Atletico Acqui va a Castelnuovo, ma entrambe le big pensano già allo scontro diretto in calendario domenica. Tra le gare di stasera, invece, spicca Sale-Predosa.