Parma - Alessandria, i protagonisti

ALESSANDRIA - Federico Mattiello non recupera. L'esterno non è partito con la squadra per la trasferta a Parma, ultimo impegno esterno della stagione regolare e gara cruciale per l'Alessandria.

Evidentemente la botta subita giovedì in allenamento è stata più grave del previsto. Così, a sinistra, Lunetta non ha concorrenza, a meno di soluzioni tattiche nuove studiate da Moreno Longo. Che, ai suoi, chiede una prestazione su parametri altissimi contro una avversaria comunque con tanta qualità, nonostante non abbia più obiettivi da inseguire.

"Fino all'ultimo secondo dell'ultima gara" Longo: "Sempre con il nostro dna, di squadra abituata alla battaglia su tutti i campi". Infortunio a Buffon

Nei ducali Iachini, squalificato e sostituito da Carillo, come all'andata, perde anche Buffon e Danilo, sostituiti da due giovani, Turk e Circati. Uno degli elementi più interessanti è, sicuramente, Bernabé, specialista in calci piazzati.

I quattro pullman sono appena partiti, quasi 700 sugli spalti del 'Tardini' con i colori grigi.

Le probabili formazioni

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Ooosterwolde; Tutino, Inglese. All.: Carillo

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta; Corazza, Fabbrini; Marconi. All.: Longo

Arbitro: Paterna di Teramo

Assistenti: Garzelli di Livorno e Ceccon di Lovere, quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var Minelli di Varese, assistente Var Bottegoni di Terni