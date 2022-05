Il petardo a Vicenza: cosa è successo davvero?

ALESSANDRIA - L'episodio di ieri al 'Menti' di Vicenza sta scatenando polemiche.

Perché ci sono immagini, che vi proponiamo, che scagionerebbero i tifosi del Lecce per il lancio di un petardo che, esplodendo, avrebbe provocato un trauma al portiere del Vicenza Nikita Contini.

Il petardo non sarebbe stato lanciato dai sostenitori salentini, e, infatti, non si vede alcun tiro, ma posizionato a terra, dietro la porta, dove al pubblico non è permesso accedere. Ci sarebbe anche uno steward coinvolto in questa 'azione': tutto da verificare, e sarà compito della Questura vicentina e della Procura federale, in possesso di documentazione filmata, ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Non solo: l'estremo difensore è a oltre venti metri dal luogo dell'esplosione e ci sono altre persone, più vicine, che restano in piedi. Sembrebbe anche che la caduta di Contini avvenga qualche secondo prima che il petardo esploda.

Altro dettaglio: il portiere viene trasportato in ospedale con il collare, c'è una foto in cui saluta e fa il gesto che è tutto ok, ma lo schienale della barella è sollevato e, solitamente, per persone con il collare, questo non avviene mai.

Domani il giudice sportivo si pronuncerà, il club salentino rischia una multa e un settore chiuso al pubblico per venerdì, ma anche da Cosenza e Lecce si pretende chiarezza.