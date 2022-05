Alessandria, seduto sul cupolone del carcere: la protesta di un detenuto

ALESSANDRIA - ORE 15,05 - Il detenuto, di origine marocchina, sta protestando per un motivo ancora sconosciuto, ma la sua decisione è sostenuta dagli alti carcerati che si sono fatti sentire rumorosamente. L'uomo non cede agli inviti della polizia penitenziaria e continua a ripetere che non scenderà dalla cupola. Nell'ultima mezz'ora, gesticolando, ha più volte dialogato con gli operatori che stazionano alla base della cupola.

ORE 14,47 - L'uomo ha incominciato un dialogo con le guardie carcerarie che si trovano alla base della cupola. "Voglio parlare con i giornalisti o non scendo più". Al carcere sono arrivati anche i vigili del fuoco.

ORE 14,31 - L'uomo è seduto in cima alla cupola della struttura carceraria. A torso nudo, con una maglietta bianca sul capo, chiede di poter parlare con dei giornalisti e sta attuando una forma di protesta della quale, al momento, non si conoscono ancora i particolari. Dall'interno del carcere si sentono provenire urla di dissenso e molti detenuti stanno colpendo le sbarre con gli oggetti di cui dispongono.

ORE 14,20 - Un uomo seduto in cima alla cupola della casa circondariale "Cantiello e Gaeta": è quanto immortala un'immagine che ci è stata fornita da un lettore e che racconterebbe parte di una protesta nata all'interno della struttura di detenzione.