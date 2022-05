Amazon, aperto il nuovo deposito in città

Aperto il nuovo deposito di smistamento di Amazon ad Alessandria: il sito a pieno regime creerà oltre 120 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna.

"La nuova struttura - spiegano dal colosso Usa - consentirà di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini che nella velocità di consegna ai clienti, principalmente nella provincia di Alessandria e parte delle province di Asti e Cuneo. Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 8.000 metri quadrati, creerà oltre 120 posti di lavoro a tempo indeterminato entro un anno dall’apertura tra operatori di magazzino e autisti dei fornitori di servizi di consegna che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti".

"Felici di investire"



“Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire nuovamente in questa Regione, dove siamo presenti ormai da diversi anni. Il deposito di Alessandria ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro - ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - La sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e del personale dei nostri fornitori terzi è la nostra priorità e, insieme ai nostri fornitori di servizi di consegna, ci impegniamo per offrire loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

“L’apertura ad Alessandria del nuovo deposito di smistamento di Amazon segna un momento di ulteriore crescita dell’economia cittadina e di sviluppo in un settore, quello della logistica, in cui Alessandria è all’avanguardia a livello nazionale - aggiunge il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - La creazione di oltre 120 posti di lavoro qualificati conferma l’importanza del settore della logistica per l’equilibrio occupazionale della nostra città".

“L’arrivo di Amazon ad Alessandria porta a compimento un progetto per il quale il Comune si è molto impegnato negli ultimi anni - concorda l’assessore all’Ambiente Davide Buzzi Langhi - L’investimento di un’azienda leader mondiale della logistica è molto importante sia sul piano economico ed occupazionale, sia da quello della sostenibilità ambientale del deposito, la cui costruzione è dotata dei più moderni sistemi e attrezzature di sicurezza e compatibilità dal punto di vista energetico”.

Le assunzioni



I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. A partire dal 1° ottobre, grazie all'incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d’ingresso è passata da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro, l’8% in più rispetto a quanto previsto dal Ccnl.

Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni. I corrieri sono assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del Ccnl Trasporti e Logistica. La retribuzione d’ingresso è pari a 1.667,32 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, a cui si aggiungono oltre 380 euro netti mensili come indennità giornaliera. Quest’anno Amazon ha ottenuto per la seconda volta la certificazione Top Employer Italia 2022, un riconoscimento attribuito per la qualità dell'ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia.

Il sito costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio di Alessandria e dei comuni limitrofi. Sarà il terzo deposito di smistamento in Piemonte e la sesta struttura aperta da Amazon nella regione in cui ha già creato oltre 2.800 posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda, infatti, ha già aperto tre centri di distribuzione a Vercelli, Torrazza Piemonte (To) e Novara e due depositi di smistamento a Brandizzo (To) e Grugliasco (To). Inoltre, Amazon è presente in Piemonte con un centro di distribuzione urbano Fresh e un centro per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a Torino, un centro di ricerca e sviluppo Amazon Web Services ad Asti e l’Innovation Lab basato all’interno del centro di distribuzione di Vercelli.

La solidarietà

In occasione dell’apertura di questo deposito di smistamento, Amazon ha effettuato una donazione a favore di Avoi-Associazione Volontari Ospedalieri per l’Infanzia, di Alessandria, che supporta i bambini ospedalizzati e le loro famiglie. I volontari Avoi operano principalmente all'interno del Presidio Pediatrico "Cesare Arrigo" dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sia a livello di Poliambulatorio che nei vari Reparti di degenza (comprese Rianimazione e Terapia Intensiva). Tutti operanti in maniera gratuita, organizzano attività ludiche, didattiche, di animazione e di intrattenimento sia nelle sale gioco della struttura ospedaliera che al letto dei piccoli ricoverati.