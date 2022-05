Tumore del cavo orale, la prevenzione si fa con il Rotary

Il prossimo 14 maggio torna l’annuale appuntamento con la Giornata mondiale della prevenzione del tumore del cavo orale, volta a sensibilizzare la popolazione sull’impatto di questa malattia spesso sottovalutata. Si tratta, infatti, dell’ottava forma tumorale più diffusa al mondo e la sua incidenza complessiva a livello mondiale è in aumento.

La buona notizia è che quando il carcinoma è rilevato e curato nelle sue fasi iniziali si ottiene una guarigione che supera il 75 per cento dei casi, consentendo, peraltro, interventi meno demolitivi per il volto e per il cavo orale. Condurre uno stile di vita sano e sottoporsi a controlli periodici è, dunque, di fondamentale importanza.

La presenza sulle mucose del cavo orale di una tumefazione persistente, di una macchia bianco rossastra che non si risolve, o di una ferita che non si rimargina sono possibili segnali di allarme perché potrebbero essere la manifestazione di una lesione pre tumorale o già di un tumore del cavo orale in fase iniziale.

Il consiglio dunque è quello di sottoporsi a controlli periodici eseguiti da uno specialista: è, inoltre, sempre buona norma effettuare una visita odontoiatrica l’anno per verificare la salute dei denti e delle mucose. Questa buona abitudine diventa essenziale dopo i 60 anni in soggetti che presentino eventuali fattori di rischio: per tutti è valido il consiglio di adottare uno stile di vita sano, non fumare, non consumare tabacco in alcuna forma e limitare l’alcol, adottare una dieta ricca di verdura e frutta, fare attività fisica adeguata.

La prevenzione ha permesso di abbattere la mortalità per cancro orale negli ultimi vent’anni, migliorando la qualità della vita e la sopravvivenza. Ecco il motivo per cui i Club Rotary di Acqui Terme, Gavi Libarna, Novi Ligure, Ovada hanno pensato di affiancare le iniziative dell’International Oral Cancer Day con il Progetto Sorriso dal 9 al 14 maggio.

Il Rotary offrirà visite odontoiatriche gratuite a tutte le persone ultraquarantenni, nel rispetto delle norme anti Covid e con compilazione di un “referto” con l’esito della visita clinica eseguita negli studi dentistici che aderiscono al Progetto Sorriso. L’elenco degli studi dentistici che aderiscono all’iniziativa (a Novi Ligure, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Borghetto Borbera, Tortona e Alessandria) è pubblicato sul sito del Rotary Gavi-Libarna (necessaria la prenotazione telefonica).