Il 5 maggio è la Giornata mondiale dell'igiene delle mani

Oggi, 5 maggio, ricorre la Giornata mondiale dell'igiene delle mani un evento sostenuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e creato per ricordare l'importanza di questo gesto come prevenzione per malattie infettive, come ci hanno insegnato questi due anni di pandemia da Covid-19. L'igienizzazione delle mani è fondamentale per affrontare diversi problemi nella vita di tutti i giorni:

ridurre a circolazione di malattie infettive ;

; prevenire le infezioni correlate all'assistenza sanitaria ( ICA );

correlate all'assistenza sanitaria ( ); contrastare il fenomeno della resistenza agli antibiotici.

Come igienizzare correttamente le mani

Circa l'80% delle malattie venga trasmesso dal contatto con mani infette, che possono causare così malattie a livello respiratorio, infezioni nosocomiali, epatite e norovirus.

Per prevenire queste patologie quindi è fondamentale curare l'igiene delle mani: per garantire una corretta pulizia è sufficiente un sapone tradizionale o antibatterico, oppure in assenza di acqua si possono utilizzare i gel igienizzanti a base alcolica e frizionare, a mani asciutte, per circa 20-30 secondi. Quando si usa il sapone è necessario strofinare le mani per almeno 40-60 secondi, per poi andarle a sciacquare sotto l'acqua meglio se calda.

È importante igienizzare le mani quando:

si toccano e assumono farmaci;

prima di toccarsi occhi, naso, bocca;

prima di mangiare, per evitare che ingeriamo alimenti contaminati da ciò che abbiamo toccato nei momenti prima del pasto;

dopo aver utilizzato i servizi igienici;

prima e dopo aver medicato una ferita;

dopo aver frequentato luoghi pubblici, come mezzi di trasporto, palestre, cinema ecc.;

dopo aver maneggiato soldi.

Mai come in questi ultimi anni abbiamo capito quanto sia importante questo gesto, semplice ma che può aiutarci nella nostra vita quotidiana e mantenerci in salute.