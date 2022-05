Alessandria - Vicenza, i protagonisti

ALESSANDRIA - A forza di parlare di finale c'è chi, Francesco Baldini, allenatore del Vicenza, ha scelto i rigoristi e li ha anche annunciati, iniziando da Diaw. Scherzi a parte (ma il tecnico del Lane è apparso molto serio) i 90' di questa sera al Moccagatta hanno tutti i contenuti, tecnici, soprattutto mentali, di una finale, come l'ha definita anche Moreno Longo.

Perché al triplice fischio una sentenza ci sarà, e per una sarà senza appello: fa parte delle finali questo epilogo.

"Una finale. Con una sentenza per una delle due" Longo: "Portiamo in campo un anno di lavoro. Trasciniamo i tifosi e loro lo faranno con noi"

Ventitré i convocati di Longo, non ci sono sorprese, come annunciato Mattiello e Kolaj non recuperano. E' sulla scelta degli interpreti che conterà, oltre che la condizione dei singoli, anche il rapporto con le caratteristiche proprie e quelle altrui, per individuare i giocatori giusti per i duelli. Possibile Corazza e Marconi insieme, in mezzo favorita la coppa Ba - Milanese, ma anche Gori, Casarini e Barillà, quest'ultimo almeno per un cambio, ci sono e danno, ognuno, soluzioni diverse nel ruolo e nel tipo di partita da sviluppare.

Baldini non cambia?

Francesco Baldini ha due soluzioni in più per il centrocampo: Bikel, che partirà titolare, e Greco, arrivato come il tecnico dal Catania dopo il fallimento (è proprietà del Lane, che lo aveva dato in prestito ai siciliani). L'infortunio a Crecco può determinare un cambio nella linea arretrata, con Padella al posto di Bruscagin, considerato una possibile alternativa a Lukaku.

In avanti, alle spalle di Diaw, oltre a Ranocchia c'è Da Cruz più che Giacomelli

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Lunetta; Chiarello; Marconi, Corazza. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Casarini, Barillà, Palombi, Mantovani. All.: Longo

Lanerossi Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. A disp.: Grandi, Cappelletti, Pasini, Padella, Zonta Cetter, Greco, Boli, Dalmonte, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk. All.: Baldini

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Alassio di Imperia e Di Vuolo di Castellammare di Stabia, quarto ufficiale Galipò di Firenze. Var: Fourneau di Roma1, assistente Var Lo Cicero di Brescia