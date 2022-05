I dieci anni del cippo del Grande Torino

Nell’anniversario della tragedia di Superga, il Toro Club Mamma Cairo di Alessandria ha organizzato la commemorazione del Grande Torino, con la Santa Messa e un momento di raccoglimento davanti al cippo in via San Giovanni Bosco, inaugurato proprio dieci anni fa. Per l’occasione è intervenuto il presidente del Club Beppe Ottonelli. La tromba di Marco Zunino ha suonato il silenzio mentre lo speaker ufficiale del Torino Stefano Venneri ha letto la formazione. Don Abele Belloli ha impartito la benedizione solenne mentre una tifosa, Marcella, ha letto una poesia dedicata alla squadra leggendaria, capitanata da Valentino Mazzola. E' stato anche ricordato Walter Grassi, grazie al cui impegno dieci anni fa è stato realizzato il cippo in ricordo del Grande Torino.