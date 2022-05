Blitz Bertram. Partita e quarto posto

BRINDISI - La vittoria che vale il quarto posto nella griglia playoff.

Bertram passa d'autorità (82-99) sul campo di una Brindisi rimaneggiata e chiude la regular season a quota 34 punti. Stesso bottino per Venezia, che perde in casa con Milano, e Sassari che passa a Varese. L’arrivo a tre premia la squadra di coach Ramondino che ha un numero maggiore di vittorie negli scontri diretti. Così Tortona è quarta e sfida ai playoff proprio la Reyer con il vantaggio del fattore campo.

La partita

Brindisi è molto rimaneggiata (out Harrison, Clark, Adrian e De Zeeuw). Tortona ritrova Macura. Parte subito decisa e lucida la Bertram e prende il comando delle operazioni (20-25 al 10’). Brindisi si mette in moto nella seconda frazione e combatte. Gap intatto all’intervallo lungo che vede Tortona avanti di 4 sul 45-49. La parte migliore della partita della squadra di coach Vitucci nel terzo quarto che porta l’Happy Casa a chiudere avanti 71-70 nonostante la pesante espulsione di Gentile al 27’ per doppio tecnico. Ne approfitta Tortona che piazza un latro finale in crescendo. Spinta da un super Daum (21 punti) piazza un 29-11 di parziale che stronca i padroni di casa e consegna ai Leoni una vittoria ampia nel punteggio.

Il primo turno playoff vedrà di fronte Virtus Bologna- Pesaro, Milano- Reggio Emilia, Brescia-Sassari e Tortona-Venezia.

I numeri

Finale: 82-99

Parziali: 20-25, 45-49, 71-70

Quintetti: Brindisi con Zanelli, Redivo, Gentile, Gaspardo, Perkins. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Perkins (Brindisi), Daum 21 (Tortona).

Rimbalzi: Gaspardo 8 (Brindisi), Cannon 6 (Tortona).

Assist: Redivo 4 (Brindisi), Sanders 5.

Mvp: Daum (Tortona).