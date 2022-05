La Bollente, la strada per la A è tutta in salita

SARONNO - La strada verso la serie A adesso è più difficile per La Bollente Negrini Acqui

Gara1 dei playoff premia, con merito, Pallavolo Saronno, la seconda del girone B, che vince 3/0, e anche il ds Stefano Negrini riconosce la superiorità degli avversari. "Non abbiamo giocato una partita all'altezza dei nostri valori e come avrebbe imposto una formazione molto forte, che ha sbagliato nulla. Saronno ha battuto molto bene e noi siamo stati in difficoltà in parecchi fondamentali".

Acquesi al completo (ad eccezione di Zappavigna, alle Olimpiadi dei Sordi), a sorpresa recuperato, e in campo, anche Bolla, ma non è bastato. "C'è il rammarico, soprattutto, per il primo set, in cui ci siamo trovati sotto di molti punti e siamo riusciti a rimontare, agganciando gli avversari. Fatale, però, un errore in attacco, che ha consegnato il parziale agli avversari, 25/23. Da quel momento è cambiato tutto". La gara è svoltata nella direzione dei padroni di casa, secondo set in scioltezza, 25/12, e anche nel terzo Saronno cinico e preciso, 25/21.

"Non sarà facile ribaltare questo punteggio sabato al Mombarone, soprattutto se Saronno giocherà come in gara1. Ma abbiamo l'obbligo di provarci, con la spinta della gente e con i valori che questo gruppo ha". Bolla ha retto e ci sarà, anche se non è riuscito a essere determinante. "Abbiamo rischiato, troppo importanti queste partite. Speriamo ci aiuti a fare la differenza in gara2".

A conferma dei contenuti tecnici molto altidel girone B, anche Alto Canavese, seconda nell'A, è stata sconfitta dalla capolista Scanzorosciate (1/3), che avràanche il fattore campo dalla sua.