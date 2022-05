ALESSANDRIA - ORE 11,15 - "Era una persona molto riservata - racconta un altro vicino di casa - Non sapevo neanche che lavoro facesse. Ma queste cose non devono succedere". Faravelli viveva solo da quando, prima di Natale, era morta la mamma. I carabinieri, intanto, stanno ricostruendo quello che è successo questa notte tra l'1 e le 2 nella hall dell'Hotel Londra. L'uomo fermato e sotto interrogatorio, assistito dall'avvocato Stefania Sandri, è un italiano e non avrebbe una residenza fissa: stando alle prime indiscrezioni stazionava anche lungo Spalto Marengo, davanti all'ingresso dell'ospedale.



Al momento non è ancora chiaro il movente di questo gesto folle.

ORE 11,10 - La vittima si chiamava Alberto Faravelli, abitava a Tortona in zona Oasi. Avrebbe compiuto 70 anni a dicembre. "Sono arrivata da poco in questo quartiere, non lo conoscevo ma abitava lì, vede, al primo piano - racconta Alida, vicina di casa del Faravelli - So che lavorava di notte perché andava via la sera". In una palazzina di via Morandi 19 (foto) Alberto Faravelli viva con la mamma, deceduta da qualche tempo.

ORE 11 - Prosegue l'interrogatorio del sospettato. Davanti alla comando provinciale dei carabinieri si è creato un capannello di giornalisti in attesa di ulteriori sviluppi.

ORE 9,49 - La posizione della persona ascoltata sarebbe cambiata nel corso delle ore, perché all'interno del Comando provinciale dei Carabinieri è stato chiamato il difensore d'ufficio, l'avvocato Stefania Sandri.

ORE 9,41 - I carabinieri stanno interrogando una persona per ricostruire la dinamica della terribile aggressione avvenuta questa notte, tra l'1 e le 2, nella hall dell'hotel Londra. Si conoscono ancora pochissimi particolari: davanti ai militari potrebbe esserci un senzatetto visto più volte nella zona dell'Ospedale civile. Le notizie al momento non sono confermate, perché gli inquirenti sono ancora al lavoro. I Carabinieri sono comunque all'opera e non è ancora possibile fotografare esattamente la scena del delitto.

ORE 8,47 - La vittima si chiamava Alberto F., abitava in provincia di Alessandria e aveva 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 a fine anno). Secondo le informazioni disponibili al momento, i portieri che si alternano negli orari diurni sono tre, mentre due sono quelli che coprono la notte. Intanto, i carabinieri continuano le indagini. All'interno del Comando di piazza Vittorio Veneto stanno ascoltando una persona attualmente sospettata di aver ucciso l'uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto con un'arma contundente. Chi ha agito, avrebbe colpito alla testa la vittima. Gli inquirenti stanno anche ricostruendo il movente.

ORE 7,27 - Un medico di Praia a Mare, ospite della struttura, si trova ad Alessandria per effettuare le visite mediche ai dipendenti del Comune. Ci ha raccontato di essere rientrato in hotel ieri sera, dopo cena, in compagnia della moglie, e di aver assistito al cambio di turno dei portieri. Dopodiché, il clinico è salito in camera ed è andato a dormire. Ha spiegato di non aver sentito nulla perché la sua camera è rivolta verso corso Felice Cavallotti (l'ingresso del Londra è sulla rotonda, all'incrocio tra corso Cavallotti e spalto Borgoglio). Solo questa mattina si è accorto di quanto è avvenuto.

ORE 7,15 - I carabinieri hanno lasciato l'Hotel Londra così come ha fatto anche il magistrato. All'interno sono rimasti un uomo e una donna che hanno chiuso la porta scorrevole dell'ingresso dove sono evidenti i segni del lavoro della Scientifica. La porta potrebbe essere stata forzata perché per richiuderla è stato necessario un intervento manuale. Con ogni probabilità i militari dell'Arma e il sostituto procuratore Andrea Trucano sono ora all'interno del comando provinciale dei Carabinieri di piazza Vittorio Veneto per interrogare la persona sospettata.

ORE 6,47 - Ci sarebbe un sospettato per la morte del portiere dell'Hotel Londra. Al momento non sarebbe in stato di fermo: dovrà essere sentito a breve da magistrato e carabinieri. Non si conoscono altri particolari, così come non si conosce il movente della violenta aggressione.

ORE 6,37 - I carabinieri sono ancora all'interno della struttura alberghiera insieme al magistrato Trucano. Pochi minuti fa, hanno sequestrato le immagini del circuito di videosorveglianza dell'hotel. La scientifica sta rilevando impronte anche sulla porta principale dell'edificio all'interno del quale sono stati posizionati i numeri e le lettere che evidenziano i punti più rilevanti: serviranno a ricostruire i fatti.

ORE 6,22 - L'aggressione è avvenuta, con tutta probabilità, nella hall dell'hotel dove ora si nota una grossa macchia di sangue. La Scientifica dei carabinieri sta effettuando i rilievi coordinati dal sostituto procuratore Andrea Trucano ancora sul posto.

ORE 5,40 - Un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno dell'Hotel Londra di corso Felice Cavallotti. Secondo una prima - ma ancora frammentaria - ricostruzione, si tratterebbe di una morte violenta sulla quale stanno indagando gli inquirenti e i carabinieri. All'interno della struttura (in questo momento, ore 5,40) ci sono tutti i reparti dell'Arma compresa la Scientifica e il magistrato.

LE IMMAGINI DEI RILIEVI DEI CARABINIERI

La vittima sarebbe il portiere dell'hotel. Il fatto è avvenuto nel cuore della notte e a dare l'allarme è stato un passante che, dalle vetrate, ha notato il corpo dell'uomo riverso a terra.

Articolo in aggiornamento