Grigi, quei fischi (dell'arbitro) che fanno rabbia

ALESSANDRIA - Protestare serve a poco. Anzi a nulla. Ma rivedere certe immagini fa ancora più arrabbiare i tifosi.

Minuto 22' di Alessandria - Vicenza: sugli sviluppi del secondo angolo, prima che la palla arrivi a De Maio, per la deviazione vincente, c'è una spinta, in area, di Diaw ai danni di Mantovani, che finisce a terra. Per qualche istante il gol è all'esame del Var, che dà il 'via libera' a Chiffi. lLa contestazione dei Grigi è tenue, e in sala stampa, va detto, Moreno Longo parla di "attenzione" dei suoi, che è mancata. Però il contatto c'è.

Secondo caso: nella ripresa, Corazza è lanciato verso la porta difesa da Contini. De Maio e Bruscagin si scontrano tra loro, l'autore della rete finisce a terra e l'arbitro interrompe l'azione fischiando l'intervento, che non c'è, dell'attaccante grigio. Corazza si infuria, a ragione, e si prende pure il cartellino. In questo caso il Var non ha competenza a intervenire: l'assistente dovrebbe segnalare la corretta dinamica all'arbitro, ma non lo fa.