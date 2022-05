Novipiù, l’orgoglio non basta. Game over

CASALE MONFERRATO - Novipiù, l’orgoglio non basta.

Casale mette tutta se stessa per regalarsi un’altra gara playoff di fronte al proprio pubblico. Ma lo sforzo, sincero, della squadra di coach Andrea Valentini non basta contro una Givova Scafati che conferma la sua superiorità e s’impone 88-64.

La partita

Casale recupera anche Niccolò Martinoni dal Covid-19. Scafati sempre al completo. Parte bene Casale che si porta sul 7-0 con energia. Scafati accusa nei primi possessi ma poi comincia a macinare con Cucci e ribalta inerzia e punteggio con uno strappo firmato da Cournooh (10 punti). Gabbia di Rossi su Fabio Valentini. Al primo stop campani avanti 22-17.

Scafati conduce anche nella seconda frazione cavalcando Clarke e Rossato. L’intensità resta alta e ogni possesso combattuto. Novipiù tiene e si porta per due volte fino al -4 (20-24 e 29-33) con Valentini e Formenti. All’intervallo lungo Scafati avanti 43-38.

Terza frazione di sofferenza per Casale che sembra accusare la stanchezza e che, Fabio Valentini a parte (17 punti) fatica a trovare la via del canestro. Coach Valentini prova ad allungare la difesa a tutto campo. Scafati tocca la doppia cifra di vantaggio (+10 sul 41-51) e sembra controllare senza grossi problemi. Al 30’ punteggio sul 55-64 esterno.

5-0 Givova in avvio di ultima frazione. Casale non ha più energie. Ospiti sul +14 (55-69) e partita che scivola verso i campani. Ultimi minuti leziosi che non aggiungono altro. Scafati vola, con merito, verso la qualificazione verso la semifinale. Casale segna solo 9 punti nell’ultimo periodo. La Givova tocca il +27 (61-88). Finisce 64-88.

Le voci

Per coach Andrea Valentini il momento di un primo bilancio. "Finisce qua la nostra stagione. Scafati passa meritatamente perché su 120' ne abbiamo giocati 90 alla parti. In ogni gara per 10' ci sono stati superiori giocando in maniera eccellente. Stasera noi abbiamo fatto molto bene a livello di energia mettendo pressione per 30'. Purtroppo gli errori ci hanno impedito di essere più a contatto a metà gara. Quello che mi preme dire è che è stata una stagione molto molto positiva da tutti i punti di vista. Ringrazio il pubblico che è tonato e spero che dall'anno prossimo possa diventare il fortino che era prima del Covid. Grazie alla società per il supporto che ci hanno dato per tutta la stagione".

Ovviamente soddisfatto il coach della Givova Alessandro Rossi. “Complimenti a Casale per il clima che si è creato tra di noi, tra gli staff. Sono state battaglie ma con rispetto da entrambe le parti e questo mio placitò molto. Bravi i miei ragazzi a mettere tutti un mattonino per la vittoria. Un sogno per ogni allenatore che stasera si è realizzato. Ne sono felice e sono contento di aver chiuso qui la serie per poter tirare il fiato”.

I numeri

Finale: 64-88

Parziali: 17-22, 38-43, 55-64

Quintetti: Scafati con Monaldi, Clarke, Ikangi, Cucci, Daniel. Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Okeke, Hill Mais.

Punti: F. Valentini 17, Cournooh 15 (Scafati).

Rimbalzi: Okeke 7 (Casale), Cucci 7 (Scafati).

Assist: F. Valentini 3 (Casale), Daniel 5 (Scafati).

Mvp: Cournooh (Scafati).