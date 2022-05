Il 15 maggio è la Giornata internazionale della famiglia

Ricorre oggi, 15 maggio, la Giornata internazionale della famiglia istituita dall'Onu nel 1994 per celebrare questo "fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini". L'articolo 29 della Costituzione italiana riconosce e tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Questa giornata si pone come scopo di diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono le famiglie nel mondo. Nel 2015, le Nazioni Unite tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile oltre a quelli sull'abolizione di discriminazione, povertà, abusi vi sono anche quelli di carattere ambientale, strettamente collegati al benessere delle famiglie.

Il tema dell'anno 2022 si concentra sulle famiglie e l'urbanizzazione, fortemente collegati ad argomenti molto dibattuti nella società moderna come il cambiamento demografico e climatico, le migrazioni, il cambiamento tecnologico.

Alcuni dati

Negli ultimi anni si è evidenziato un accrescimento delle famiglie monoparentali rispetto a quelle allargate, infatti il 65% di tutte le famiglie è composto da coppie che convivono con figli di qualsiasi età o da coppie che convivono con entrambi i bambini e da membri della famiglia allargata, come i nonni. Con questo contesto emerge un problema di protezione sociale: solo il 57% delle donne, sposate o in un’unione domestica, sono in grado di prendere decisioni sulle relazioni sessuali e sull’uso di contraccettivi e servizi di salute riproduttiva. Inoltre, il congedo di maternità, offerto nell’89% dei paesi nel 1995, era disponibile nel 96% dei paesi solamente nel 2015. In più le famiglie senza fissa dimora stanno aumentando, raggiungendo il 20% della popolazione totale dei senzatetto.

In Italia, stando alle analisi del 2018, ci sono 25,7 milioni di famiglie, tra quali si sono circa 8,5 milioni di famiglie unipersonali e 17,2 milioni di famiglie create con almeno due persone. Tra tutte le famiglie con almeno due persone, le famiglie senza figli sono 5,5 milioni (il 32% del totale), 11,6 milioni le famiglie con figli. Secondo dati Istat del 2021 del report sugli Indicatori demografici, si registrano 399 mila neonati, un traguardo storico del record di minore natalità mai registrato nella storia d’Italia.