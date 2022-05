Il 16 maggio è la Giornata internazionale della luce

Oggi, 16 maggio, ricorre la Giornata internazionale della luce (International day of light) istituita dall'UNESCO nel 2015 per sottolineare l'importanza della luce e il ruolo che essa svolge nella scienza, cultura e arte, educazione, sviluppo sostenibile e in campi diversi come medicina, comunicazione e energia.

La data fu scelta in occasione dell'anniversario della prima operazione di successo del laser, nel 1960, da parte del fisico e ingegnere Theodore Maiman. I principali obiettivi che si pone la giornata sono: