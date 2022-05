Il santo di oggi, 16 maggio, è san Pellegrino d'Auxerre

Vescovo e martire

Roma, ? - Bouhy (Francia), 304

E' sicuramente il primo evangelizzatore della città francese. Sacerdote romano, consacrato vescovo da papa Sisto III, che lo invia in Gallia per assistere i cristiani perseguitati. Viene incarcerato a Bouhy mentre diffonde il messaggio evangelico, e ferocemente torturato. Non volendo rinnegare la sua fede cristiana viene decapitato.