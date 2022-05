GROGNARDO - ORE 18.30 - L’intervento tempestivo dell’equipe del 118 ha permesso di rianimare l’operaio rimasto folgorato oggi pomeriggio.

All’ospedale è stato trasportato Giovanni D., 52 anni, abita a Cassine. L’uomo stava effettuando lavori per la ditta del fratello all’interno di una palazzina privata quando avrebbe toccato inavvertitamente dei cavi elettrici.

Il 52enne ha perso conoscenza. Quando sono arrivati i medici hanno attivato la rianimazione, ed è stato trasferito all’ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma - fortunatamente - non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti del caso.

ORE 17.50 - Unn uomo di circa 50 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando su un ponteggio. L'operaio, rianimato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono gravissime.