Violenza di genere: protocollo tra Soroptimist e forze dell'ordine

ROMA - Un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione nella lotta alla violenza sulle donne, in particolare quella domestica, attraverso un progetto di formazione rivolto agli allievi della Scuola. È quanto prevede l'accordo firmato sabato 14 a Firenze alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri dalla presidente di Soroptimist International d’Italia, Giovanna Guercio, insieme al Generale Maurizio Stefanizzi.

"Per anticipare la violenza a tutela delle donne"

«La violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani riconosciuta dalla ‘Convenzione di Istanbul’ adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013, non solo delle donne che la subiscono ma anche dei figli che spesso assistono impotenti», ha commentato la Presidente Soroptimist, Giovanna Guercio, a margine della firma del protocollo. «La nostra Associazione da sempre si batte per l’emancipazione femminile, e sappiamo quanto sia prezioso, fondamentale, il lavoro delle forze dell’ordine nel difendere le donne che denunciano e spesso nell’anticipare la violenza cogliendo indizi in azioni e comportamenti che altro non sono che una celata richiesta d’aiuto. Per questo siamo orgogliose della collaborazione con la Scuola dei Carabinieri, certe che la nostra dedizione, passione e professionalità saranno d’aiuto nel rendere sempre più efficace e immediata la risposta delle istituzioni alla violenza contro donne e bambini».

Il protocollo prevede l’organizzazione di una serie di lezioni annuali, tenute da socie del Soroptimist, professionalmente competenti, per fornire agli allievi della Scuola dell’ultimo anno le conoscenze e gli strumenti esistenti per riconoscere e contrastare la violenza di genere.