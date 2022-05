Il santo di oggi, 19 maggio, è San Teofilo da Corte Frate Minore Francescano

Corte (Corsica), 30 ottobre 1676 – Fucecchio (Firenze), 19 maggio 1740

Biagio de Signori nasce in Corsica il 30 ottobre 1676. La sua è una famiglia benestante, ma a 17 anni lascia la casa natale per trasferirsi in un convento di Cappuccini. Il suo percorso passa per l’ordine dei Frati Minori Osservanti, e nel 1693 prende il nome di Teofilo tra i francescani.

È ordinato sacerdote il 30 novembre 1700, dopo aver concluso gli studi prima a Roma e poi a Napoli: due anni più tardi, nel suo ritiro nel cenobio di San Francesco, incontra beato Tommaso da Cori, il mentore che cambierà per sempre la sua vita.

I due restano al convento di Bellagra fino al 1709, data in cui Teofilo è trasferito al convento di Palombra. Tornerà dal maestro nel 1715 come guardiano del cenobio.

Nel 1730 apre in Corsica, a Zuani, per incarico dell’ordine, un ritiro di cui diventa, ancora, guardiano. Fonderà anche il convento della Vergine di Fucecchio, vicino a Firenze, dove concluderà la sua vita il 19 maggio 1740 e dove sono conservati e venerati i suoi resti mortali.