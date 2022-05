Caos nidi: chiusa una sezione all'asilo del Valentino a Casale

CASALE - Questa mattina la sezione piccoli dell'asilo nido comunale del Valentino, in via Villavecchia, è rimasta chiusa. È il primo effetto sul fronte dell'erogazione del servizio della crisi di Eurotrend, la cooperativa affidataria dell'appalto per due dei tre nidi comunali di Casale (l'altro è quello di Porta Milano, oggi regolarmente aperto).

Il personale, dopo aver ricevuto 48 ore fa la comunicazione sul ritardo dei pagamenti, ieri ha scoperto che la coop ha manifestato l'intenzione di lasciare, soverchiata dalle difficoltà.

Una comunicazione inviata al Comune di Casale (e non direttamente alle educatrici), analoga ad altre che sono pervenute in altre città servite da Eurotrend.

Si tratta di una corsa contro il tempo, con palazzo San Giorgio chiamato a una tripla partita: garantire il servizio per le famiglie, fare in modo che le due dozzine di maestre ricevano pagamenti e certezze, infine trovare una soluzione, prima nell'immediato con un affidamento diretto, quindi nel lungo periodo con una nuova gara, per sostituire Eurotrend.