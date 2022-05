Caos nidi: delegazione di mamme ricevute in Comune a Casale

CASALE - È in corso in questi minuti in Comune l'incontro tra una delegazione di mamme monferrine sul caos nidi. Le donne rappresentano le 18 famiglie che questa mattina non hanno potuto usufruire del servizio per i più piccoli all'asilo di via Villavecchia, il tutto a seguito del terremoto che sta riguardando la cooperativa Eurotrend.

Palazzo San Giorgio è chiamato alla corsa contro il tempo per garantire il servizio, la retribuzione alle 27 operatrici in forza a Eurotrend tra i nidi del Valentino e di Porta Milano, e trovare allo stesso tempo una cooperativa che possa fungere da supplente in attesa di una nuova gara.