Luese, il primato da difendere

ALESSANDRIA - A tre giornate dalla fine della stagione in Promozione c'è affollamento per il passaggio diretto in Eccellenza.

Comanda la Luese Calcio Cristo, che riceve Trofarello, a CentoGrigio. Alle sue spalle, altre tre squadre nello spazio di un punto, e si gioca lo scontro diretto tra Pro Villafranca e PastorStay. Mentre la Novese, un solo pareggio nelle ultime due gare, affronta in casa l'Asca

LUESE CALCIO CRISTO - TROFARELLO 1-0

Marcatori: pt 4' Dan

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

20' Russo vede il portiere fuori dai pali, tenta il pallonetto, fuori bersaglio

4' Luese Cristo in vantaggio: Dan incrocia, sul palo più lontano

Il tabellino

Luese Calcio Cristo: Bodrito, Sala, Mocerino, Labano, Spriano, Sciacca, Dan, Milanese, Myrta, Russo, Cabella. A disp.: Fracchia, Hina, Gurgone, Scarrone, Ciufo, Palumbo, Degioanni, Mandirola, Neirotti. All.: Adamo