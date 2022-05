Incendio nello scantinato di un palazzo, intervento in corso

ALESSANDRIA - Vigili del fuoco e Carabinieri stanno intervenendo in via Tiziano, angolo via Ferraris per un incendio che sarebbe divampato in uno scantinato.

Non si conoscono ancora molti particolari, l’operazione è in corso. Sul posto da pochi minuti sono arrivate anche due ambulanze.

Il traffico in entrata e uscita dalla città è rallentato per permettere ai Vigili del fuoco di lavorare.

Seguono aggiornamenti.