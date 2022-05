A Casale i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Karate Tradizionale

CASALE - Al palazzetto dello sport Paolo Ferraris di Casale si svolgeranno sabato 4 e domenica 5 giugno i Campionati Italiani Assoluti 2022 indetti dalla Federazione Italiana di Karate Tradizionale, la federazione fondata dal maestro Hiroshi Shirai, il massimo esponente vivente del Karate mondiale.

Ad organizzare il prestigioso evento è la scuola Yudanshakai Casale, fondata nel 1991 dal maestro Valerio Polello, ora maestro 6° dan, consigliere federale e che ha conquistato negli anni molti titoli nazionali e internazionali con i propri atleti, primi fra tutti Chiara Polello e Lele Berrone.

«La Federazione e il maestro Shirai – ricorda il maestro Valerio Polello - si sono sempre prefissati l'obiettivo di trasmettere un principio attraverso la pratica del karate tradizionale che per molti aspetti si differenzia da altri modi di praticare karate. Il karate Tradizionale, infatti, si prefigge di mantenere il più possibile l'identità dell'antico karate, nato come mezzo di autodifesa, senza modificare i propri principi in funzione della competizione; anzi la competizione diventa un mezzo per valutare il livello della propria tecnica».

Ed è così che proprio a Casale Monferrato, che vanta una lunga tradizione di eventi nazionali e internazionali organizzati dalla Yudanshakai, si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti, una manifestazione che vuole essere il punto di ripartenza per ridare prestigio e lustro alla storia del karate in Italia e a cui partecipano oltre 400 atleti impegnati in prove di Kata (forma) e Kumite (combattimento) individuale e a squadre, in due intense giornate di gara.

Tutti gli atleti partecipanti (dai 15 ai 35 anni di età) sono cinture nere o, in rari casi, marrone, e hanno avuto accesso alla fase nazionale dopo una severa selezione nelle proprie Regioni. Molti di loro sono alla prima importante gara, altri sono veterani avvezzi ai tatami nazionali e internazionali e sicuramente daranno prova di grande bravura e maestria.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione del Comune, sempre attento alle esigenze dello sport quale mezzo di sana crescita per i giovani della nostra città.

«Poter accogliere in città un evento di tale portata e prestigio – ha sottolineato proprio l’assessore Luca Novelli – è per noi un onore e siamo particolarmente felici di patrocinare e mettere a disposizione il PalaEnergica Paolo Ferraris affinché possano svolgersi al meglio le gare che richiameranno a Casale Monferrato i migliori atleti nazionali».

Il programma dei Campionati è moto fitto. Sabato alle 10, dopo il saluto del Presidente FIKTA Gabriele Achilli, inizieranno le eliminatorie di Kata individuale e a squadre, seguite dalle prove di kumite dei più giovani (cadetti) e dagli incontri dei più esperti, gli junior e senior della serie A, cioè da secondo dan in poi.

Alle 16.30 inizieranno poi le finali delle specialità oggetto delle eliminatorie con la presenza di autorità locali e l'attesa dimostrazione del maestro Carlo Fugazza, 8° dan, pluri medagliato e ora il massimo esperto mondiale di kata, coadiuvato dal maestro Pasquale Acri, allenatore della Nazionale di Kata. A seguire dimostrazione dell'allenatore della nazionale di Kumite maestro Silvio Campari.

Insomma, il massimo del Karate Tradizionale con la presenza del grande maestro Hiroshi Shirai che, come sempre, vigilerà attentamente su tutto, non mancando di elargire i suoi preziosi consigli per una ulteriore crescita del Karate e dei suoi praticanti.

Domenica, infine, alle 9.30 ci saranno le eliminatorie delle gare di kumite serie B delle squadre di kumite di serie A e B, con finali alle 14.30.