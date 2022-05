Il 25 maggio è la Giornata dell'Africa

Ricorre oggi, 25 maggio, la Giornata dell'Africa. Questa data coincide con l'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'unità africana, il 25 maggio 1963 (chiamata dal 2002 Unione africana), giorno in cui i leader di 30 dei 32 stati indipendenti del continente firmarono lo statuto ad Addis Abeba, in Etiopia. Tuttavia, il nome e la data della Giornata dell'Africa sono stati mantenuti come celebrazione dell'unità africana.

Questa giornata offre l'opportunità di celebrare i risultati socio-economici del continente e in linea con il tema dell'Unione africana per l'anno 2022 "Rafforzare la resilienza nella nutrizione e nella sicurezza alimentare nel continente africano", l'agenzia di sviluppo dell'Unione africana Auda-Nepad ha tenuto una celebrazione online incentrata sul progresso di questa agenda.

Secondo i risultati dello studio Cost of Hunger in Africa, si stima che i paesi africani stiano perdendo l'equivalente tra l'1,9 e il 16,5% del loro prodotto interno lordo (PIL) a causa della malnutrizione infantile. Si stima inoltre che i bambini malnutriti siano a rischio di perdere oltre il 10% del loro potenziale di guadagno a vita. Oltre alle attuali sfide di malnutrizione, la crisi sanitaria globale del Covid-19 ha notevolmente esposto la vulnerabilità economica dei paesi africani e le debolezze dei loro sistemi sanitari e alimentari. Il prezzo da pagare per tenere a bada il virus è stato, in molti paesi africani, a scapito dei guadagni ottenuti nella riduzione della malnutrizione.

E' fondamentale che tali guadagni siano protetti da un maggiore e ben mirato aiuto pubblico allo sviluppo, ma soprattutto da un aumento delle allocazioni di risorse nazionali, incentrate sul benessere nutrizionale delle popolazioni, comprese quelle più vulnerabili. Più recentemente, lo scoppio della guerra nell'Europa orientale ha minacciato le forniture alimentari dell'Africa. L'obiettivo generale dell'Anno della nutrizione dell'UA per il 2022 è quello di garantire un maggiore impegno politico e investimenti nella nutrizione per affrontare le sfide in corso.

