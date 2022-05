Il santo di oggi, 26 maggio, è san Desiderio di Vienne

Nasce ad Autun, in Francia, nel 550 circa. Compie i suoi studi a Vienne e diventa un brillante insegnante di materie letterarie: l'insegnamento è la grande passione della sua vita. Viene ordinato sacerdote dal vescovo Verus a cui, anni dopo, succederà nell'episcopato. Nonostante la sua carica, non smette di insegnare e per questo motivo viene richiamato da papa Gregorio Magno che, pur provando stima e ammirazione nei suoi confronti, trova questa sua passione per la letteratura profana poco consona al suo ruolo di vescovo. Viene condotto davanti a un concilio per difendersi da una serie di ignobili calunnie diffuse a suo carico: come risultato viene deposto ed esiliato. Dopo qualche anno viene richiamato alla guida della diocesi e, per integrità morale, inizia a denunciare ed evidenziare con coraggio l'immoralità della corte.

La morte

A causa delle sue aspre critiche alla dissolutezza della corte viene arrestato in chiesa e ucciso da un soldato che lo colpisce dapprima con una pietra e poi con un bastone. Viene considerato un martire perché morto difendendo la moralità cristiana.