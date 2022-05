Alessandria, spaccata in via Tripoli

ALESSANDRIA - Spaccata nella notte tra venerdì e sabato in via Tripoli, incrocio con via Pontida. Obiettivo un negozio sfitto da qualche tempo. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza l'area e il vano. Il vandalo - o i vandali - non sono riusciti ad entrare all'interno dei locali. In zona sono presenti alcune telecamere che potrebbero aver registrato quanto accaduto.