Adamo: "Non è ancora fatta. Prepariamoci per una gara tosta"

ARQUATA - I tifosi, sugli spalti del 'Garrone', intonano "Adamo in on fire", alla maniera di Stefano Pioli sette giorni fa, per lo scudetto del Milan, ma Roberto Adamo fa il pompiere.

Il poker della sua Luese Calcio Cristo all'Arquatese, è un passo importante verso l'Eccellenza, quando mancano solo 90 minuti, e l'unica avversaria che potrebbe provare a conquistare la promozione è la Pro Villafranca, staccata di 3 punti, e obbligata vincere con il Trofarello e sperare che il Moncalieri batta la capolista a CentoGrigio

"Sarà una avversaria tostissima: all'andata, a casa loro, si vinse 2-0, ma non giocammo una gara da Luese Cristo . Sarà una partita dura, non ho mai pensato che le avversarie nelle ultime giornate fossero più 'morbide'. Al contrario, e il Moncalieri è un ostacolo molto difficile. Lavoriamo sodo, in questa settimana, per essere pronti. Anche con la spinta della nostra gente".

Soprattutto adesso che, con le bittorie di Bacigalupo e Pozzomaina, ci sono tre squadre, sul fondo, nelo spazio di un solo punto.