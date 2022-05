Virtus Alessandria per i giovani. Con il logo Uspidalet

ALESSANDRIA - Missione serie C, con le giocatrici cresciute nel vivaio. Sarà il traguardo più importante per il progetto 'Virtus 4.0. Con i giovani, per i giovani', lanciato dalla Virtus Alessandria, sviluppo triennale, 2022 - 2025, e già molte azioni ben definite. Le ha annunciate, al centro d'incontro del Cristo, il presidente, Francesco Zallio, perché la società ha scelto il quartiere per la sua casa e il sostegno dell'Associazione commercianti, confermata dalla presidente, Silvana Sordo.

Fondamentale il coinvolgimento di scuole e oratori, anche attraverso i campi che inizieranno a fine agosto. La pallavolo è centrale, ma sarà una azione a 360 gradi, con iniziative ricreative, eventi culturali, doposcuola. La Virtus avrà una sua app, lavorerà sul marketing, organizzerà incontri, anche online, con molti protagonisti dello sport italiano, e ha già in cantiere il torneo di Natale 'Città di Alessandria'. Ci sarà anche un settore maschile, e già si registrano i primi iscritti. Fra le voci del piano anche Insieme Pallavolhando, per l'inclusione attraverso lo sport, oltre le barriere.

Grande attenzione al sociale: sulle canotte delle squadre ci sarà il logo della Fondazione Uspidalet e il presidente, Bruno Lulani, presente alla serata, ha sottolineato l'importanza della partecipazione di tutti, soprattutto dei giovani, per dare sostanza a tutte le azioni messe in campo dalla Fondazione stessa.

Per realizzare un progetto così ampio la 'squadra' societaria cresce: Stefano Venneri, già presidente del Quattrovalli e poi fra i fondatori dell'Alessandria Volley, sarà team manager e si occuperà anche della comunicazione e degli eventi. Al fianco del presidente Zallio il vice, Marcello Acquaviva, Massimo Santarelli, che si occuperà di materiale tecnico, Stefania Abrignani per l'amministrazione, il direttore sportivo Adriano Daniele, il consigliere sportivo Gian Luca Zottarelli, i dirigenti Andrea Ambrosini, Giacomo Cipolla, Chiara Fasanella, Lidia Fasanella, Davide Notti, Marco Olivieri e Valentina Paolella.