Il 1° giugno è la Giornata mondiale dei genitori

Ricorre oggi, 1° giugno, la Giornata mondiale dei genitori, Global day of Parents. Designato dall'Assemblea Generale nel 2012, il Global Day of Parents offre l'opportunità di apprezzare tutti i genitori per il loro "impegno disinteressato nei confronti dei bambini e il loro sacrificio per tutta la vita nel coltivare questa relazione".

Durante il 1980, le Nazioni Unite hanno iniziato a focalizzare l'attenzione sulle questioni relative alla famiglia. Nel 1983, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio economico e sociale, la Commissione per lo sviluppo sociale, nella sua risoluzione sul ruolo della famiglia nel processo di sviluppo (1983/23), ha chiesto al Segretario generale di sensibilizzare maggiormente i responsabili delle decisioni e il pubblico sui problemi e le esigenze della famiglia, nonché sui modi efficaci per soddisfare tali bisogni.

Nella sua risoluzione 44/82 del 9 dicembre 1989, l'Assemblea Generale ha proclamato il 1994 Anno Internazionale della Famiglia e nella risoluzione47/237 del 1993, l'Assemblea Generale ha deciso che il 15 maggio di ogni anno deve essere osservato come la Giornata internazionale delle famiglie.

Sottolineando il ruolo critico dei genitori nell'educazione dei figli, questa giornata riconosce che la famiglia ha la responsabilità primaria per la cura e la protezione dei bambini. Per il pieno e armonioso sviluppo della loro personalità, i bambini dovrebbero crescere in un ambiente familiare e in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione.

