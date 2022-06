Peste suina africana: inizia oggi la posa della rete di contenimento

PONZONE - Questo pomeriggio nel comune di Ponzone, in località Piancastagna, prendono il via i lavori per la posa del tratto piemontese della rete di contenimento che avrà il compito di limitare i movimenti dei cinghiali e il propagarsi della Peste suina africana.

I primi metri di rete verranno posati alla presenza del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, del Commissario straordinario Angelo Ferrari, del Vicepresidente Fabio Carosso e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa del Presidente della Provincia e dei sindaci interessati.

Nel frattempo negli ultimi giorni nei comuni di Cassinelle, Castelletto d'Orba e Molare si sono registrati altri tre casi di peste suina. In Piemonte le carcasse infette salgono così a 83.