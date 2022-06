Auto contro il pilomat: vettura seriamente danneggiata

ALESSANDRIA - Disavventura poco fa per una automobilista finita sul pilomat (strutture removibili per vietare il transito) in via della Vittoria incrocio via Faà di Bruno. L’auto ha subito danni seri, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. L’auto ci è finita contro? Il pilomat si è mosso, quindi alzato, mentre transitava la vettura? Al momento non è dato sapere. Sono in corso accertamenti per chiarire i fatti.