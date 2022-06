ALESSANDRIA - È arrivato al pronto soccorso con un codice giallo, per dinamica. Un extracomunitario è stato raggiunto da due fendenti mentre si trovava in via Norberto Rosa, al Cristo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, dopo un primo intervento, hanno trasportato il ferito all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Alessandria. A quel che sembra è scoppiata una lite tra alcune persone che poi è degenerata, ed è spuntato un coltello.

Seguono aggiornamenti.