Addio a Stefanina Molinari, la 'signora' dell'antiquariato

CASTELLAZZO BORMIDA - La sua casa, in via Roma, era era come un grande scrigno pieno di oggetti preziosi e unici.

Una passione, per l'antiquariato, che Stefanina Molinari aveva ereditato dal padre e che era diventato un lavoro tanto amato.

Castellazzo piange la "ragazza della Contrada Grande", che aveva un gusto per le cose belle, che fossero mobili, oggetti di arredo, ma anche borse, vestiti, scarpe, usciti dai più grandi atelier del mondo.

Stefanina si è spenta dopo una vita dedicata alla ricerca di tutto quanto aveva un pregio artistico e aveva avuto un posto nella storia, delle persone e dei luoghi. Sempre attivissima nella vita del paese, coinvolta nell'organizzazione di eventi, memorabili le sfilate di Carnevale, ma anche gli spettacoli teatrali, in cui è stata anche 'coreografa', fornendo costumi originali, che impreziosivano ogni appuntamento.

Acquirenti da tutta Italia e, anche, dall'estero, facevano tappa a Castellazzo per visitare le sue collezioni, con la certezza di trovare sempre qualcosa di speciale e di grande valore, che Stefanina ama raccontare con la sua energia e il suo sorriso.

"Via Roma perde una colonna. Da oggi - il pensiero di molti - siamo tutti più soli"