Il Santo di oggi, 5 giugno, è San Bonifacio

La vita del Santo

Nato nel VII secolo nel Devonshire da famiglia nobile, abbracciò la regola monastica prima a Exeter e poi a Nurslig. Da qui cominciò la sua opera di evangelizzazione delle popolazioni germaniche oltre il Reno, non senza difficoltà dovute alla precaria situazione politica del tempo. Dovette recarsi a Roma per ritrovare il coraggio di tornare poi in Germania e proseguire con la sua missione: in Turingia e in Frisia vediamo le sue prime conversioni, e tra la popolazione dei sassoni riuscì a ottenere un grande favore ed entusiasmo.

La storia intorno alla sua vita racconta che nel bosco di Hessen fece abbattere una quercia considerata sacra dai pagani: questi considerarono il gesto come un’offesa verso le loro divinità, e chiedevano vendetta. Bonifacio non si lasciò scoraggiare, e approfittò dell’attenzione suscitata tra i germani per evangelizzarli e per costruire la prima chiesa dedicata a san Pietro. Fondò un’abbazia in questa stessa regione, che divenne il fulcro della missione di Bonifacio nel territorio: l’abbazia di Fulda, che ottenne negli anni un prestigio straordinario.

La sua opera non smise neppure nella vecchiaia, ma un episodio di violenza pose fine alla sua vita. Un infedele, il 5 giugno 754 a Dokkum, lo colpì con un fendente che lo decapitò. Dal 1828 è venerato come santo e martire dalla nostra Chiesa.