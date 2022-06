Tacconi, oggi altro intervento. Poi la riabilitazione

ALESSANDRIA - “Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolare Stefano Tacconi dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione”.

Così Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, dove l'ex portiere di Juventus e Nazionale è ricoverato, a seguito di un aneurisma cerebrale. Ieri, il figlio dell'ex calciatore, aveva annunciato che stamani suo padre sarebbe stato sottoposto a intervento.