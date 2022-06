Marco Ramondino vince il Premio Reverberi 2022

TORTONA - Marco Ramondino, l'allenatore della Bertram Derthona, ha vinto il prestigioso "Premio Reverberi 2022”.

Gli oscar della pallacanestro italiana della stagione 2021/2022, assegnati da anni dal Comune di Reggio Emilia. Il neo allenatore della nazionale italiana “Under 23”, reduce da una grande stagione sulla panchina di Derthona, Ramondino è stato indicato come Miglior coach basket maschile.

Premiato anche Sacchetti

Gli altri premi sono andati ad Andrea Cinciarini (Mvp italiano, playmaker Reggiana), Lorenzo Serventi (premiato come Miglior coach del basket femminile), MVP italiano “under 22” è Matteo Spagnolo (playmaker, Cremona), la MVP italiana “under 22” Silvia Pastrello (San Marino), Miglior Arbitro Alessandro Vicino, l'ex ct della Nazionale Meo Sacchetti come "Protagonista del basket", il premio Basket&Solidarietà è stato assegnato a “Sports around the world”, progetto ideato da Stefano Bizzozi, mentre il Premio "Giacomo Piccinini" è andato alle ragazze dell’Under 15 del Puianello Basket Team.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà il 27 giugno nella tenuta Venturini Baldini di Roncolo, nelle colline di Reggio Emilia.